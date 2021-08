Recapping Tokyo 2020: Canada’s medal count hits 24

A review of the Canadian medallists in the recently completed Olympic Games

TOKYO — List of the Canadian medallists at the 2020 Tokyo Summer Olympic Games (distances in metres unless specified date of event in parentheses):

GOLD (7)

ATHLETICS (2)

Men’s 200 — Andre De Grasse, Markham, Ont. (Aug. 4)

Men’s decathlon — Damian Warner, London, Ont. (Aug. 5)

CYCLING (1)

Women’s sprint — Kelsey Mitchell, Sherwood Park, Alta. (Aug. 8)

ROWING (1)

Women’s coxed eights — Susanne Grainger, London, Ont. Kasia Gruchalla-Wesierski, Calgary Kristen Kit, St. Catharines, Ont. Madison Mailey, Lions Bay, B.C. Sydney Payne, Toronto Andrea Proske, Langley, B.C. Lisa Roman, Langley, B.C. Christine Roper, London, Ont. Avalon Wasteneys, Campbell River, B.C. (July 30)

SOCCER (1)

Janine Beckie, Highlands Ranch, Colo. Kadeisha Buchananm Brampton, Ont. Allysha Chapman, Courtice, Ont. Jessie Fleming, London, Ont. Vanessa Gilles, Ottawa Julia Grosso, Vancouver Stephanie Labbe, Stony Plain, Alta. Ashley Lawrence, Caledon East, Ont. Adriana Leon, King City, Ont. Nichelle Prince, Ajax, Ont.

Quinn, Toronto Jayde Riviere, Markham, Ont. Deanne Rose, Alliston, Ont. Desiree Scott, Winnipeg Kailen Sheridan, Whitby, Ont. Christine Sinclair, Burnaby, B.C. Evelyne Viens, L’Ancienne-Lorette, Que. Shelina Zadorsky, London, Ont. (Aug. 6)

SWIMMING (1)

Women’s 100 butterfly — Margaret MacNeil, London, Ont. (July 26)

WEIGHTLIFTING (1)

Women’s 64 kg — Maude Charron, Rimouski, Que. (July 27)

———

SILVER (6)

ATHLETICS (1)

Men’s 5,000 — Mohammed Ahmed, St. Catharines, Ont. (Aug. 6)

CANOE/KAYAK (SPRINT) (1)

Women’s C1 200 — Laurence Vincent Lapointe, Trois-Rivieres, Que. (Aug. 5)

DIVING (1)

Women’s three-metre springboard synchronized — Jennifer Abel, Laval, Que., and Melissa Citrini-Beaulieu, Saint-Constant, Que. (July 25)

SWIMMING (3)

Women’s 100 backstroke — Kylie Masse, Lasalle, Ont. (July 27)

Women’s 200 backstroke — Kylie Masse, Lasalle, Ont. (July 31)

Women’s 4×100 freestyle relay — Canada (Penny Oleksiak and Kayla Sanchez, Toronto Margaret MacNeil, London, Ont. Rebecca Smith, Red Deer, Alta., and Taylor Ruck, Kelowna, B.C., in qualifying) (July 25)

———

BRONZE (11)

ATHLETICS (3)

Men’s 100 — Andre De Grasse, Markham, Ont. (Aug. 1)

Men’s 4×100 relay — Aaron Brown, Toronto Jerome Blake, Kelowna, B.C. Brendon Rodney, Toronto Andre De Grasse, Markham, Ont. (Aug. 6)

Men’s 50-kilometre race walk — Evan Dunfee, Richmond, B.C. (Aug. 6)

CANOE/KAYAK (SPRINT) (1)

Women’s C2 500 — Katie Vincent, Mississauga, Ont., and Laurence Vincent-Lapointe, Trois-Rivieres, Que. (Aug. 7)

CYCLING (TRACK) (1)

Women’s keirin — Lauriane Genest, Levis, Que. (Aug. 5)

JUDO (2)

Women’s 57 kg — Jessica Klimkait, Whitby, Ont. (July 26)

Women’s 63 kg — Catherine Beauchemin-Pinard, Montreal (July 27)

ROWING (1)

Women’s pairs — Caileigh Filmer, Victoria, and Hillary Janssens, Cloverdale, B.C. (July 29)

SOFTBALL (1)

Women — Jenna Caira, Toronto Emma Entzminger, Victoria Larissa Franklin, Maple Ridge, B.C. Jennifer Gilbert, Saskatoon Sara Groenewegen, Surrey, B.C. Kelsey Harshman, Delta, B.C. Victoria Hayward, Toronto Danielle Lawrie, Langley, B.C. Janet Leung, Mississauga, Ont. Joey Lye, Toronto Erika Polidori, Brantford, Ont. Kaleigh Rafter, Guelph, Ont. Lauren Regula, Trail, B.C. Jennifer Salling, Port Coquitlam, B.C. Natalie Wideman, Mississauga, Ont. (July 27)

SWIMMING (2)

Women’s 200 freestyle — Penny Oleksiak, Toronto (July 28)

Women’s 4×100 medley relay — Kylie Masse, Lasalle, Ont. Sydney Pickrem, Halifax Margaret MacNeil, London, Ont. Penny Oleksiak, Toronto (Aug. 1)

