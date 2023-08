Notification d’un projet d’installation de télécommunications de TELUS

Notification d’un projet d’installation de télécommunications de TELUS

Description: Conformément au processus de consultation publique exigé par le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada (ISED), TELUS Communications Inc. invite le public à émettre des commentaires sur le remplacement d’une installation de télécommunications. Afin d’améliorer les services de communication vocale et de transmission de données sans fil à Bella Coola et dans les environs, TELUS propose de remplacer une installation de communication sans fil sur poteau de bois de 16,0 mètres par une nouvelle structure triangulaire autoportante en acier de 27,0 mètres et par de l’équipement radio auxiliaire (sur la même propriété).

Site envisagé pour accueillir la tour: TELUS Central Office – 627 Cliff Street, BC (PID: 006-153-178)

Coordonnées : Latitude: N 52.371691°, Longitude: W 126.755211°

Nous vous convions à une réunion d’information publique (format “drop in”) :

Date : Mercredi 23 août 2023

Heure : 17h30 – 19h00

Lieu : Salle CE au sous-sol de l’église Emmanuel United

650 rue Cliff, Bella Coola, BC V0T 1C0 (faire le tour de l’arrière du bâtiment)

Plan de situation

Pour en savoir plus :

Tawny Verigin

a/s Cypress Land Services Inc.

Agents de TELUS

Suite 1051, 409 Rue Granville

Vancouver, BC V6C 1T2

téléphone : 1-855-301-1520

e:publicconsultation@cypresslandservices.com

Le public est invité à faire part de ses commentaires sur la proposition avant la fin du jour ouvrable du 11 septembre 2023, en ce qui concerne cette question.

Site TELUS: BC1158