a ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᑲ: ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᐅᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᕙᕗᑦ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓪᓗᒍ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᐅᑎᕐᓂᐊᓕᖅᖢᖓ (ᑕᖃᐃᖅᓯᕆᐊᖅᑐᕐᓗᖓ), ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᒍᒪᖕᒪᖔᕐᒪ ᔫᓂᐊᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒃᑲ ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᓯᒪᕙᒃᑲ ᐋᒃᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ: ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᐅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒐᑦᑕ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᓕᕈᑦᑕᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᐅᔪᓐᓃᕋᔭᕐᒪᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖅ. ᐅᒃᐱᕆᖃᑦᑕᐅᑎᒍᓐᓃᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓕᕐᓗᑕᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕ.
ᑕᐃᒪᓐᓇ, ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᖢᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᕗᒍᑦ.
ᓄᒃᑎᖁᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑕᑦᑎᓐᓂᒃ – ᐃᒪᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑕ ᑯᕕᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᖁᕐᕕᖃᖅᖢᑕᓗ ᑯᕕᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᖅᖢᑕᓗ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑭᑦᑕᖅᑐᖃᖅᖢᑕᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥ – ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᐱᖁᑎᒃᑲ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᖁᑎᖏᑦ ᐃᒡᓗᒐᓂ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖏᑐᐃᓐᓇᖅᖢᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᕗᓪᓗ ᐊᑭᓕᖅᑐᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᓐᓄᑦ. ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓪᓕ ᓇᕿᐊᓗᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᒡᓗᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑖᓗᖃᖅᖢᑎᒡᓗ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐃᓪᓗ, ᓵᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓕᑦ.
ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑕ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᓱᕋᒃᓯᓐᓂᕈᑦᑕ ᐃᒡᓗᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᖅᖢᑕ ᓯᕗᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦᑕ ᐊᑭᓕᐅᑎᖃᕐᓗᑕ ᐃᒡᓗᑦᑎᓐᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᒃᓴᐃᑦ ᐃᓗᓕᒃᓴᖏᑦ ᐃᖢᕐᕆᔮᖁᓪᓗᑕ ᐃᒡᓗᑦᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓚᐅᙱᖦᖢᑕ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓕ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒡᓗ ᐊᖏᓂᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᐊᑏ ᐅᖃᐅᑎᔭᐅᓚᐅᕐᓚᖓ ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦ ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᑎᑕᐅᓪᓗᑕ?
ᑐᑭᓯᐅᒪᕗᖓ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒡᓗ ᒐᕙᒪᑖᕌᖓᑦᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒋᔭᐅᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒪᑕ ᐃᑲᔪᖅᑐᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓄᓪᓗ ᐱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᔾᔨᒋᐸᓗᒃᖢᓂᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑎᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓚᒌᓂᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᒥᐅᓂᒡᓗ.
ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ ᓯᕗᒻᒧᐊᖕᓂᖏᓐᓂ, ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. ᐅᑭᐅᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᖅᐸᑕ ᐃᓱᒪᖃᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒡᓗᓕᐅᕆᐊᖃᒃᑲᓐᓂᖅᐳᒍᓪᓗ 15-ᓂᒃ ᐊᕙᑎᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᒡᓗᒃᓴᓂᒃ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᑳᖓᑕ ᐊᒥᓱᙳᕆᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᒡᓗᑖᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᓄᑕᐅᖏᑦᑐᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᖁᑎᖃᖏᑦᑐᑦ.
ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᒐᔪᒃᑐᒥᒃ ᐃᒪᓐᓇ ᐅᖃᐃᓐᓇᖅᐸᒃᐳᖓ: “ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖅᑐᖃᖏᑉᐸᑦ ᓴᐃᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖏᑉᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖏᑦᑐᑦ, ᓴᐃᒪᓂᖃᖏᑉᐸᑕᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᖏᑉᐳᑦ.”
ᐃᓄᐃᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᒥᖅᑳᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓅᖃᑎᒥᖕᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒃᑮᕐᓇᖅᑐᒥᐅᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᓐᓇᐅᒪᐃᓐᓇᖅᓯᒪᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐃᒡᓗᖏᑦ ᓱᕋᒃᑎᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐊᐅᒍᓐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ, ᐃᖏᕐᕋᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᕿᒧᒃᓯᖅᖢᑎᒃ ᓂᕿᓂᒡᓗ ᐊᒥᖅᑳᖅᖢᑎᒃ ᑐᓂᐅᖃᐃᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᓂᕿᓂᒃ ᑕᐅᖅᓰᖃᑦᑕᐅᑎᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᙱᖦᖢᑎᒃ.
ᒐᕙᒪᕗᓪᓕ 8 ᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒋᓪᓗᒋᓪᓗ. ᐱᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᓯᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐸᐸᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ.
– ᕼᐃᐅᕆ ᒪᒃᓴᒐᒃ